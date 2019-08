Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Geldscheine bei Trickdiebstahl in Geschäft gestohlen

Homberg (ots)

Fritzlar Trickdiebstahl in Geschäft Tatzeit: 22.08.2019, 17:02 Uhr Geldscheine im Wert von 200,- Euro erbeuteten zwei unbekannte Täter gestern Nachmittag bei einem Trickdiebstahl in einem Geschäft auf dem Marktplatz. Die beiden Täter hatten das Geschäft betreten und ein Täter hat sofort die Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelt. Der zweite Täter hat in der Zwischenzeit unbemerkt Geldscheine aus der Kasse entwendet. Mit dem Bargeld entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Von den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor. Einer ist von schmaler Statur, ca. 170 cm groß, hat helle Hautfarbe und kurze dunkelblonde Haare. Zur Tatzeit trug er ein weißes kurzärmeliges Hemd und eine beige Hose. Der zweite Täter ist ca. 50 Jahre alt und hat einen graumelierten Vollbart. Zur Tatzeit trug er eine graue Hose, ein graues langärmliges Hemd sowie eine graue Schiebermütze. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell