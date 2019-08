Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Gartenhütte und Bauwagen abgebrannt - Polizei vermutet Brandstiftung

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Brand einer Gartenhütte und eines Bauwagens Brandzeit: 24.08.2019 Insgesamt 3.500,- Euro Sachschaden entstanden bei zwei Bränden am Samstag im Leistweg und im Ulrichsweg. Am Samstagmorgen um 03:05 Uhr meldete ein Zeuge den Brand einer Gartenhütte im Kleingartengelände am "Leistweg". Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten stand die Hütte in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte bereits mit der Brandbekämpfung begonnen und löschte den Brand wenig später. An der Hütte entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro. Der zweite, bereits erloschene, Brand eines als Gartenhütte genutzten Bauwagens, wurde von Eigentümer selbst am Samstagabend festgestellt. Als er um 20:27 Uhr zu seinem Gartengrundstück kam, stellte er fest, dass sein als Gartenhütte genutzter Bauwagen heruntergebrannt war. Die Aschereste qualmten noch. Die Feuerwehr wurde zum Löschen der Reste hinzugerufen. Der Sachschaden an dem Bauwagen beträgt 1.500,- Euro Bei beiden Bränden besteht der Verdacht auf eine Brandstiftung als Brandursache. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise bitte an die Tel.: 05681/774-0. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

