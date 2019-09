Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Innenstadt - Mit 1,10 Promille unterwegs

Worms (ots)

Zeugen melden am gestrigen Dienstag, 10.09.2019, gegen 19:30 Uhr, einen Mann, der in der Holderbaumstraße mit einer Bierflasche in der Hand in ein Fahrzeug einsteigt und losfährt. Der gemeldete PKW kann an der Kreuzung Andreasstraße / Valckenbergstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt beim 61-jährigen Fahrer einen Wert von 1,10 Promille.

Beim 61-Jährigen wird eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wird sichergestellt. Den eingesetzten Beamten kann der 61-Jährige zudem keinen Führerschein vorzeigen, weshalb zudem der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis besteht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

