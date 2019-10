Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr sichert Hubschrauberlandung

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu einer Hubschrauberlandung in der Ruhrstraße wurde die Feuerwehr Wetter (Ruhr) heute um 09:17 Uhr gerufen. In einem dort ansässigen Industriebetrieb war es bei Bauarbeiten zu einem Unfall gekommen, zwei Arbeiter wurden dabei verletzt. Aufgrund des Verletzungsmusters forderte der Rettungsdienst einen Rettungshubschrauber an, um einen der Patienten möglichst schonend aber schnell in eine Spezialklinik zu transportieren. Der zweite Patient wurde mit Notarzt und Rettungswagen in ein benachbartes Krankenhaus gebracht.

Der Löschzug Alt-Wetter sowie der Tagesdienst sicherten Landung und Start des Hubschraubers "Christoph 8" aus Lünen. Während der Patientenversorgung wurde die abgestellte Maschine abgesperrt. Anschließend unterstützten Feuerwehrleute noch die Patientenübergabe vom Rettungswagen zum Hubschrauber.

Nach einer Stunde war der Einsatz beendet und alle eingesetzten Kräfte konnten die Einsatzstelle verlassen.

Bereits gestern Morgen um 08:00 Uhr benötigte der Rettungsdienst Unterstützung in der Straße Am Brasberg. Hier musste eine akut erkrankte Person aus der ersten Etage zum Rettungswagen getragen werden. Da dieser Weg über eine schmale Treppe führte, unterstützten Feuerwehrleute den Transport. Gut zwanzig Minuten waren die fünf Einsatzkräfte an dieser Einsatzstelle beschäftigt.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Thomas Schuckert

Telefon: 02335-840730

E-Mail: thomas.schuckert@stadt-wetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell