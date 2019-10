Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Übung für den Ernstfall: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst trainieren Abläufe bei Besonderen Einsatzlagen an Schulen

Verden (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz üben seit dem Nachmittag das gemeinsame Vorgehen bei einem möglichen Bedrohungsszenario an einer Schule zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren Verden und Dauelsen, dem örtlichen Rettungsdienst, sowie der Leitstelle der Polizei in Oldenburg und der Rettungsleitstelle in Verden mit Unterstützung der Stadt und des Landkreises Verden.

Ein derartiges Einsatzgeschehen wurde am Nachmittag an den Berufsbildenden Schulen im Stadtgebiet aufgebaut und dort das realistische Vorgehen gegen einen oder mehrere mögliche Täter sowie die Rettung und Versorgung von Verletzten trainiert.

Mehr als 100 Einsatzkräfte halten dabei hohe Sicherheitsvorkehrungen ein. Auswirkungen auf die Öffentlichkeit sollen möglichst geringgehalten werden.

Die Kulisse bietet den Einsatzkräften ein realitätsnahes Trainingsumfeld, sodass alle Beteiligten unter höchster Belastung trainieren können. Eine besondere Herausforderung ist dabei das Zusammenwirken der unterschiedlichen Akteure in einer solch lebensbedrohlichen und komplexen Einsatzsituation:

Innerhalb kürzester Zeit müssen Polizeibeamte den oder die Täter ausfindig und dingfest machen sowie Opfer aus dem Gefahrenbereich retten. Feuerwehr- und Rettungsdienst übernehmen die Verletzten an einem vereinbarten Ort und veranlassen eine Erstversorgung sowie notwendige weitere Maßnahmen.

Diese Abläufe müssen parallel zur Täterfahndung organisiert und koordiniert werden. Dazu sind unter hohem Zeitdruck umfangreiche Abstimmungen zwischen den beteiligten Behörden notwendig.

Der Trainingseffekt dieser Übung zielt damit nicht nur auf die einzelnen Akteure, sondern auch auf die unterschiedlichen Ebenen der Zusammenarbeit ab. Vor allem die Einsatzkräfte vor Ort werden auch emotional von der Situation ergriffen sein, sodass auf der Nachbereitung der Übung mit diesen Teilnehmern ein besonderes Augenmerk liegt.

Mit gefährlichen Einsatzsituation wie sie am Dienstagnachmittag trainiert wurden, müssen Polizei und die Sicherheitsbehörden jederzeit rechnen. Mit dieser Übung sollen sowohl die Mitarbeiter auf herausragende Situationen vorbereitet, als auch wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, um die bisherigen Abläufe in der eigenen Organisation sowie in der Zusammenarbeit mit den Sicherheitspartnern zu überprüfen und anzupassen.

------------------------------------------------------------------ ---

Am Übungsort wird ab 16:30 Uhr eine mobile Pressestelle eingerichtet.

Pressevertreter sind eingeladen, vor Ort einen Eindruck vom Geschehen am Einsatzort zu gewinnen und Aufnahmen zu fertigen.

Zutritt ist nur nach vorheriger Anmeldung in der Pressestelle der PI Verden Osterholz unter 04231/806104 möglich.

