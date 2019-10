Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebe erbeuten Baustellenmaterial + Zeugen nach Diebstahl + Einbrecher gelangen in Apotheke + Pkw prallen in Lessingstraße aufeinander

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Diebe erbeuten Baustellenmaterial

Kirchlinteln. Im Speckener Weg stahlen unbekannte Täter zwischen Freitagmittag und Montagmorgen diverses Absicherungsmaterial einer Baustelle. Das Diebesgut wurde aufgrund seines hohen Gewichts und Umfangs vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei Kirchlinteln bittet daher mögliche Zeugen unter 04236/1480 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe.

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Oyten. Bereits zwischen dem 11.10.2019, ein Freitagnachmittag und dem darauffolgenden Montagmorgen, 14.10.2019, stahlen unbekannte Täter ein Arbeitsgerät von einer Baustelle im Mohnblumenweg. Der Sachschaden ist mit mehr als 10.000EUR beträchtlich. Mögliche Zeugen verdächtiger Beobachtungen werden daher gebeten, sich unter 04207/1285 bei der Polizei Oyten zu melden.

Einbrecher gelangen in Apotheke

Ottersberg. Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Montagmorgen in eine Apotheke in der Straße "Am Damm" ein. Sie gelangten durch ein Fenster gewaltsam in das Gebäude. Vermutlich aufgrund des Auslösens einer Einbruchmeldeanlage flüchteten die Täter, bevor sämtliche Räume durchsucht werden konnten, nahmen jedoch ein technisches Gerät als Beute mit sich. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei Achim wurden umgehend aufgenommen und dauern noch an. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe gebeten.

Pkw prallen in Lessingstraße aufeinander

Verden. Bei einem Unfall am Montagmorgen um kurz vor 8 Uhr prallten zwei Pkw in einer Kurve in der Lessingstraße aufeinander. Eine 34-jährige Fahrerin eines Dacia fuhr in Richtung Brunnenweg als ihr ein 37-jähriger Fahrer in einem BMW entgegenkam und die Pkw zusammenstießen. Verletzt wurde bei dem Aufprall glücklicherweise niemand. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei Verden dauern dazu noch an.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Diebe stehlen Gegenstände von Grundstück

Schwanewede. Bislang unbekannte Täter stahlen zwischen Samstagmittag und Montagmorgen von einem Grundstück in der Straße "An der Zehntscheune" unter anderem einen Motorroller und ein Fahrrad und flüchteten anschließend mit der Beute. Der genaue Tathergang ist bisher unbekannt. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf 1000EUR beziffert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 04209/914690 mit der Polizei in Schwanewede in Verbindung zu setzen.

