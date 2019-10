POL-VER: Einbruch in Gemeindehaus + Männer schleichen in offenes Haus + 32-Jähriger gestoppt + Schäden am Kreisel: Verursacher gesucht + Unfall auf Kreuzung + Pkw schleudert in Gegenverkehr

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Gemeindehaus

Oyten. Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam in ein Gemeindehaus im Kirchweg ein. Im Gebäude verschafften sie sich Zugang zu diversen Räumen und durchsuchten diese nach Diebesgut, bevor sie flüchteten. Ob die Täter geeignete Beute fanden und mit sich nahmen, wird derzeit geprüft. Der bisher bekannte Sachschaden wird auf 2.000EUR beziffert. Die Polizei Achim hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe beobachtet haben, unter 04202/9960 um Hinweise.

Männer schleichen in offenes Haus - Polizei ermittelt

Dörverden. Am Samstagvormittag drangen drei unbekannte Männer in ein Wohnhaus in der Kantstraße. Die Männer waren nach ersten Erkenntnissen durch eine offene Tür in das Haus gelangt, flüchteten jedoch ohne etwas zu stehlen. Mögliche Zeugen, die drei Männer der Nähe beobachtet haben und Angaben zu ihrem Aussehen oder verdächtigen Umständen machen können, werden unter 04234/1325 um Hinweise an die Polizei in Dörverden gebeten.

32-Jähriger gestoppt

Verden. Am Sonntagvormittag endete die Fahrt für einen 32-jährigen Fahrer eines VW in der Bremer Straße, nachdem Beamte der Polizei Verden bei einer Verkehrskontrolle feststellten, dass der Mann unter Drogeneinfluss gestanden haben dürfte. Vortests bestätigten den Verdacht, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach einer Untersuchung steht der genaue Wert der Drogen im Blut fest. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel einbehalten. Auf den Mann kommen nun Ermittlungen wegen Fahrens unter Einfluss von Drogen zu.

Schäden am Kreisel: Verursacher gesucht

Verden. In den frühen Sonntagmorgenstunden beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines Fahrzeuges ein Verkehrsschild am Kreisel am Nordertor, Ecke Nienburger Straße. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Schaden bei einem Verkehrsunfall entstanden sein. Die Beamten der Polizei Verden konnten an der Unfallstelle Trümmerteile eines Fahrzeuges sichern. Der Verursacher war jedoch ohne Meldung des Vorfalles an die Polizei oder Angabe seiner Personalien von der Unfallstelle geflüchtet. Der vor Ort feststellbare Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen nach dem unbekannten Verursacher aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des mutmaßlichen Unfalles oder Zeugen, die Hinweise auf ein beschädigtes Fahrzeug geben können, unter 04231/8060 um Hinweise.

Unfall auf Kreuzung

Achim. Am Sonntagabend kam es trotz Ampelanlage zu einem Unfall an der Kreuzung Obernstraße und Brückenstraße. Ein 54-jähriger Fahrer eines Chrysler Dodge fuhr nach ersten Erkenntnissen von der Brückenstraße geradeaus über die Kreuzung. Zeitgleich fuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Opel von der aus der Obernstraße ebenfalls geradeaus über die Kreuzung. Beide Fahrzeuge prallten zusammen, sodass ein Sachschaden von 6.000EUR entstand. Der Dodge musste abgeschleppt werden. Verletzungen trug keiner der Beteiligten davon. Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte einer der Beteiligten eine rotzeigende Ampel missachtet und auf die Kreuzung gefahren sein, wodurch es zu dem Zusammenstoß kam. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf dauern derzeit noch an.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Pkw schleudert in Gegenverkehr

Lilienthal. In der Hauptstraße in Fahrtrichtung Borgfelder Allee verlor am frühen Sonntagnachmittag ein 18-jähriger Fahrer eines VW bei Regen aus unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden 75-jährigen in einem Skoda kollidierte. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der Unfallschäden abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt 6.000EUR. Die Freiwillige Feuerwehr Lilienthal war an der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz. Der 75-Jährige verletzte sich zudem leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Grasberg. Am Sonntagabend kam es in der Wörpedorfer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 77-Jährige war in einem Mercedes in Richtung Grasberg unterwegs, als ein 25-jähriger Fahrer eines VW von hinten auf den Mercedes auffuhr. Beide Pkw erlitten starke Beschädigungen und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Grasberg sicherte vor Ort unter anderem die Unfallstelle ab. Bei dem Aufprall verletzte sich die 77-Jährige zudem leicht und wurde von Rettungskräften zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-Jährige unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Ein Vortest am mobilen Alkomaten ergab einen Wert von 1,75 Promille Alkohol in der Atemluft. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten.

