Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick/Marl: Einbrüche und Diebstähle

Recklinghausen (ots)

Oer-Erkenschwick

Unbekannte Täter stahlen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen, Gartenmöbel, vom Gelände eines Bettengeschäfts an der Augustastraße. Die Gartenmöbel waren mit seinem Stahlseil gesichert. Die Täter hatten diese durchtrennt und hatten mindestens acht Gartenstühle und vier Gartentische mitgenommen.

Marl

Unbekannte schlugen in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen eine Fensterscheibe ein und drangen dann in ein Firmengebäude am Lipper Weg ein. die Täter durchwühlten den Bürobereich. Nach ersten Erkenntnisse flüchteten die Täter ohne Beute.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

