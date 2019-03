Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Montag, in der Zeit von 7.30 bis 18.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Von-Hoffmann-Straße einen geparkten weißen Citroen DS3 an und flüchtete. Der Citroen wurde dabei hinten links beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Marl

Auf der Brassertstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von letzten Donnerstagmittag (21.03.) bis Montagmorgen (25.03) einen geparkten silberfarbenen E-Klasse Mercedes an und flüchtete. Am Mercedes entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Gladbeck

Dienstag, in der Zeit von 9.45 bis 11 Uhr fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Buerschen Straße einen geparkten grauen VW Transporter an und flüchtete. Ein Zeuge beobachtete einen Ende 50 bis Anfang 60 Jahre alten Mann, der mit seinem schwarzen Seat den Transporter anfuhr, dann ausstieg, sich ansah was passiert war und dann einfach wegfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.800 Euro zu kümmern.

Heute, in der Zeit von 9 bis 11 Uhr, wurde der am rechten Fahrbahnrad der Herrmannstraße geparkte schwarze VW Golf von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. An dem Golf entstand an der hinteren rechten Stoßstange ein Schaden (Kratzer, kleines Loch in der Stoßstange) von 1.500 Euro. Der Verursacher flüchtete.

Datteln

Heute, in der Zeit von 11.40 bis 11.50 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Rudolf-Diesel-Straße geparkten Hyundai x35 an und flüchtete. Am Hyundai entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Marl und Gladbeck) und Herten (für die Städte Castrop-Rauxel und Datteln) unter Tel. 0800/2361 111.

