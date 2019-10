Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ausgebrannter Pkw aufgefunden

Schwanewede/Bremen. (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen brannte ein BMW auf dem Wanderparkplatz im Stundenweg aus bislang unbekannter Ursache komplett aus. Der Pkw soll ersten Erkenntnissen zufolge im gleichen Zeitraum zunächst in der Kellerstraße in Bremen von unbekannten Tätern gestohlen worden sein. Passanten fanden den Pkw jedoch am Sonntagmorgen auf dem Parkplatz in Schwanewede ausgebrannt vor und meldeten dies der Polizei. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 10.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache und dem Geschehen wurden von der Polizei Osterholz umgehend aufgenommen und dauern derzeit noch an. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung als mögliche Ursache des Feuers jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Etwaige Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl in Bremen oder dem Brand in Schwanewede im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter 04791/3070 mit den Beamten in Osterholz-Scharmbeck in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell