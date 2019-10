Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Person hinter Tür

Wetter (Ruhr) (ots)

Mit dem Alarmstichwort "P-Tür" wurde die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Dienstag, 22.10.2019 um 20:23 Uhr in die Gartenstraße alarmiert. Hier hatte eine Passantin Hilferufe aus einem Wohnhaus gehört und richtigerweise den Notruf 112 gewählt. Die Erkundung ergab, dass die Bewohnerin in der Wohnung gestürzt war und nicht mehr selbstständig aufstehen konnte. Die Feuerwehr öffnete mit einem Spezialwerkzeug die Wohnungstür in der zweiten Etage. Nachdem diese Arbeiten durchgeführt waren, konnte der Rettungsdienst die Wohnung betreten und die Person versorgen. Nach dreißig Minuten konnte der Leitstelle dann Einsatzende gemeldet werden.

