POL-PPRP: 26-Jährigen beim Ladendiebstahl erwischt

Am 01.10.2019, gegen 15:10 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv in einem Elektronikmarkt im Hedwig-Laudien-Ring, wie ein 26-Jähriger sich zunächst verdächtig verhielt, sich dann zwei Fitness-Tracker-Armbanduhren im Wert von knapp 500 Euro in seine Jackentasche steckte und zum Ausgang lief. Als der 26-Jährige die zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten erblickte, flüchtete er über den Parkplatz. Nach einer kurzen Verfolgung stürzte er, so dass die Polizeibeamten ihn festnehmen konnten. Sie nahmen ihn mit zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.

