POL-PPRP: "Neue" Polizisten fürs Polizeipräsidium Rheinpfalz

Im Zuge des landesweiten Versetzungsgeschehens der Polizei im Oktober 2019 verlassen 14 Kolleginnen und Kollegen das Polizeipräsidium Rheinpfalz, sie wechseln in andere Polizeipräsidien des Landes. Zum Polizeipräsidium Rheinpfalz werden insgesamt 48 Polizisten versetzt.Fünf Zuversetzungen erfolgen zum 07.Oktober.

Zum Stichtag 01. Oktober wurden heute insgesamt 43 Kollegen von der Hochschule der Polizei zu uns versetzt, davon 16 Polizeibeamtinnen und 27 Polizeibeamte. Diese wurden erst gestern nach erfolgreichem Studienabschluss zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren ernannt. Heute Morgen begrüßte sie unser Polizeipräsidenten Thomas Ebling zum Dienstantritt im Polizeipräsidium Rheinpfalz: "Sie gehören zu den bestausgebildeten Polizisten, die wir jemals hatten. Ihr Ausbildungsstand ist hervorragend. Zur Vollwertigkeit gehört nur noch die Erfahrung! Vertrauen sie den Kollegen, die sie nun an der Hand nehmen." In seiner Ansprache machte Ebling deutlich, wie groß der Personalbedarf in unserer Behörde ist und wie sehr wir uns auf die Verstärkung freuen. In seinen abschließenden Worten machte er den jungen Frauen und Männer aber auch deutlich, welche Erwartungen er an sie hat. "Bleiben sie stets aufrecht, offen und tolerant im demokratischen Sinne. Handeln Sie konsequent, mit Verstand aber auch mit Herz!" Die 43 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte werden im gesamten Präsidialbereich verteilt. Zur Direktion Ludwigshafen kommen 20, nach Landau 13 und nach Neustadt 10 Beamtinnen und Beamte.

