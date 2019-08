Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hecke in Brand geraten +++ Radfahrer fährt bei Rot und wird schwer verletzt +++ 36-Jähriger Motorrollerfahrer schwer verletzt +++ Radfahrer übersehen

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee. Am Dienstag ist gegen 21.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Hecke in einem Garten in der Friedrich-Lange-Straße in Brand geraten. Durch Löschversuche des Geschädigten und den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bookholzberg, die mit vier Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten vor Ort war, wurde das Feuer gelöscht. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

.

Wildeshausen. Am Dienstag, um 17.20 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Fahrradfahrer aus Wildeshausen den Radweg des Nordrings in Richtung Ahlhorner Straße. An der Kreuzung zur Glaner Straße fuhr er trotz Rotlicht in den Einmündungsbereich ein und stieß dort gegen den Pkw einer 26-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Kreis Friesland, die mit ihrem Toyota bei Grünlicht von der Glaner Straße nach rechts in den Nordring abbiegen wollte. Der Radfahrer stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe der Sachschäden sind nicht bekannt.

.

Hatten. Am Dienstag, um 17.30 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Motorrollerfahrer aus der Gemeinde Hatten die Huntloser Straße, verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Dabei touchiert er ein Verkehrszeichen und kam zu Fall. Der 36-Jährige verletzte sich nach bisherigen Erkenntnissen schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

.

Ganderkesee. Am Dienstag, gegen 19.20 Uhr, beabsichtigte ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee mit seinem BMW von einem Grundstück auf die Stedinger Straße zu fahren. Dabei übersah er einen 51-jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus der Gemeinde Ganderkesee, der gerade dabei war, die Straße zu überqueren. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 1800 Euro.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell