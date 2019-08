Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Krad-Fahrerin fährt auf Pkw auf

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagnachmittag, in der Syker Straße gekommen. Ein 22 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Delmenhorst fuhr stadteinwärts, hinter ihm befand sich eine 23-jährige Krad-Fahrerin aus Kassel. Diese bemerkte nicht, dass der Pkw-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf das vor ihr befindliche Fahrzeug auf. Die Krad-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

