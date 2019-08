Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft: Mann greift Ex-Frau mit Messer an

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Ein 57-jähriger in Serbien lebender Mann steht derzeit im Verdacht, am Montagabend gegen 22 Uhr, seine 55-jährige Ex-Frau mit einem Messer angegriffen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann zu Besuch bei seiner Frau. Am Montagabend ist es zu einem Streit zwischen den Beiden gekommen, in dessen Verlauf der Mann seine ehemalige Partnerin, die ebenfalls serbischer Staatsangehörigkeit und in Delmenhorst wohnhaft ist, schwer verletzt haben soll. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige stellte sich nach der Tat der Polizei und wurde vorläufig festgenommen. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg am heutigen Tag noch einem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Weitere Details können aufgrund der andauernden Ermittlungen derzeit nicht bekannt gegeben werden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell