Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Café

Ludwigshafen (ots)

Am 01.10.2019, gegen 04:30 Uhr, hörte eine Zeugin Stimmen aus einem Café in der Goethestraße. Als sie nachschaute, sah sie zwei Männer. Als die beiden unbekannten Männer die Zeugin bemerkten, flüchteten sie. Nach Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass die beiden unbekannten Männer ein Fenster in dem Café aufgehebelt hatten, mehrere Automaten gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Geld gestohlen hatten. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer etwas gesehen hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



