Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Fischbach bei Dahn (ots)

Am Donnerstag, den 03.10.2019 gegen 00:00 Uhr kam es in Fischbach bei Dahn in der Bitscher Straße zu einer Alarmauslösung bei einem Supermarkt. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass bislang unbekannte Täter versuchten sich Zutritt am Haupteingang zu verschaffen und dabei den Einbruchsalarm auslösten. Der Einkaufsmarkt wurde durchsucht, es konnten jedoch keine Personen angetroffen werden. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Dahn unter der 06391 9160 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de zu melden.

