Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Verhaftung im oberen Bahnhof Plauen

Plauen (ots)

Bundespolizisten verhafteten am heutigen Morgen im oberen Bahnhof Plauen einen 23-jährigen irakischen Staatsangehörigen. Gegen den in Nordrhein-Westfalen wohnhaften Mann lag ein Haftbefehl wegen vorsätzlichen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis vor, wie die Kontrolle ergab.

Das Amtsgericht Bergheim hatte ihn deswegen per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Die daraus resultierende Gesamtsumme von 2.100 Euro war bis dato nicht beglichen und auch vor Ort konnte der Mann nicht zahlen, sodass er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen antreten musste.

Er kam in die Justizvollzugsanstalt Zwickau.

