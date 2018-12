POL-F: 181204 - 1188 Bundesautobahn 5: Steinewerfer

Frankfurt (ots) - (fue) Ein 28-jähriger Darmstädter war am Montag, den 3. Dezember 2018, gegen 21.45 Uhr, mit seinem Opel Astra auf der A5 unterwegs in Richtung Darmstadt.

In Höhe der Hinkelsteinschneise, auf der dortigen Eisenbahnüberführung sah der 28-Jährige eine Person stehen. Als er das Brückenbauwerk passierte, schlug ein unbekannter Gegenstand, vermutlich ein Stein, gegen die Windschutzscheibe seines Pkw. Die Scheibe bekam hierdurch einen Riss.

Danach begab er sich sofort zur Polizei. Eine sofortige Nachschau an der genannten Örtlichkeit verlief ohne Ergebnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell