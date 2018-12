POL-F: 181204 - 1187 Bundesautobahn 5: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (fue) Der 56-jährige Fahrer eines Sattelzuges der Marke Volvo war am Montag, den 3. Dezember 2018, gegen 16.15 Uhr, auf der A5 in Richtung Kassel unterwegs.

Er kam von der A3 aus Richtung Köln und war am Frankfurter Kreuz in Richtung Kassel abgebogen.

Kurz hinter dem Frankfurter Kreuz wollte er von dem rechten Fahrstreifen einen Fahrbahnwechsel nach links vornehmen und verlor dabei die Kontrolle über seinen Sattelzug. Er kollidierte mit der Beton-Mittelschutzplanke, wobei der Tank des Lkw aufgerissen wurde. Rund 800 Liter Diesel entleerten sich über die Fahrbahn und sickerten ins Erdreich.

Ein Seat Leon wurde durch Teile der Betonleitplanke u.a. am Unterboden beschädigt. Durch die notwendigen Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen.

