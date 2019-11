Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetteraner Feuerwehr am Dienstag dreimal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Insgesamt dreimal musste die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Dienstag zu zum Glück nur kleineren Einsätzen ausrücken.

Los ging es um 06:35 Uhr in der Zeppelinstraße. Hier war eine Person akut erkrankt und der Rettungsdienst benötigte Unterstützung. Nach dem der Patient durch den Notarzt versorgt war, wurde er zusammen von Rettungsdienst und Feuerwehr zum Rettungswagen gebracht. Dieser fuhr den Patienten dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ca. einer Stunde war der Einsatz dann beendet.

Der zweite Einsatz an diesem Morgen folgte dann um 08:33 Uhr. In einer Ausbildungsstätte Am Grünewald hatte die automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Bei der Erkundung der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass Kochdünste in einer Küche für die Alarmierung gesorgt hatten. Der betroffene Bereich wurde durch die Feuerwehr zur Sicherheit kontrolliert, eine weitere Gefahr bestand aber nicht. Die Löscheinheiten aus Volmarstein, Grundschöttel, Esborn und Alt-Wetter, sowie der Rettungsdienst waren hier insgesamt dreißig Minuten im Einsatz.

Zu einem Hilfeleistungseinsatz wurden die Kräfte aus Alt-Wetter um 13:00 Uhr alarmiert. Ein LKW hatte, aus Hagen kommend, auf seiner Fahrt durch Teile des Stadtgebietes eine Ölspur verursacht. Das Fahrzeug konnte von der Polizei gestoppt werden, die weitere Verbreitung wurde so unterbunden. Der Stadtbetrieb und die Feuerwehr stellten in Zusammenarbeit Warnschilder auf und streuten kontaminierte Bereiche ab. Da mehrere Straßen betroffen waren, wurde zusätzlich eine Spezialfirma mit einem Reinigungsfahrzeug angefordert, welches die Verunreinigungen dann beseitigte. Einsatzdauer hier ca. eine Stunde.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Thomas Schuckert

Telefon: 02335-840730

E-Mail: thomas.schuckert@stadt-wetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell