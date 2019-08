Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Unfall

Eicklingen (ots)

Gestern Abend um kurz nach 22.00 Uhr kam es in der Straße Schmollkamp in Eicklingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lastkraftwagen. Ersten Informationen am Unfallort zu Folge war ein 55jähriger mit seinem Sattelschlepper beim Rückwärtsfahren gegen einen dahinter stehenden Lkw gestoßen. Ein Vorfall, der sich im öffentlichen Straßenverkehr sicherlich des öfteren ereignet. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten allerdings eine Alkoholbeeinflussung beim Verursacher fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Dem 55jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

