Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Audi aufgebrochen

Celle (ots)

Ein auf dem Schützenplatz in Celle abgestellter Audi A 6 wurde offensichtlich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch von Unbekannten aufgebrochen. Die unbekannten Täter rissen den Türgriff der Fahrertür heraus und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Der Fahrerairbag und das eingebaute Radio wurden fachmännisch demontiert und gestohlen. Außerdem wurde ein im Handschuhfach liegendes mobiles Navigationsgerät gestohlen. Mit der Beute entkamen die Täter unerkannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Polizeikommissariat Bergen

Guido Koch

Telefon: 05051/47166-131

E-Mail: guido.koch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell