Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Computer aus Wohnung gestohlen

Kierspe (ots)

Am Dienstagvormittag oder auch bereits in der Nacht zuvor gelangten unbekannte Täter oder auch ein Einzeltäter vermutlich über eine Terrassentür in eine Privatwohnung an der Wiesenstraße, wo sie zwei Computer (Tablet und Notebook) entwendeten. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen im Tatzeitraum oder auch vorher Personen am Haus aufgefallen sind. Von Interesse sind auch Hinweise zu Personen, die ggf. ein Laptop/Notebook zum Verkauf angebieten. Alle Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Tel.: 02354/9199-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

