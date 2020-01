Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch in Wohnhaus

Menden (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Dienstag oder im Laufe des Dienstagvormittags in ein Einfamilienhaus am Grünen Weg einzubrechen. Sie gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Hinweise bitte unter Telefon 9099-0 an die Polizei in Menden.

