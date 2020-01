Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Büro/Verdacht eines betrügerischen Anrufs

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde am Theodor-Heuss-Ring in ein Bürogebäude eingebrochen. Ein Unbekannter hebelte die Tür zu einem Büro auf und durchsuchte sämtliche Schränke. Zur möglichen Beute lassen sich noch keine Angaben machen.

Unter dem Vorwand, den Bonus einer Apotheke auszahlen zu wollen, verlangte eine Unbekannte bei mehreren Anrufen die Kontonummer einer Iserlohnerin. Die 74-Jährige erstattete Anzeige wegen des Verdachts eines Betrugsversuchs. Die Polizei rät, am Telefon grundsätzlich keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder Kontodaten zu geben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell