Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss (10/1810)

Dudenhofen (ots)

18.10.2019, 03:48 Uhr

Auf einen 53jährigen Verkehrsteilnehmer wurde eine Streife in den frühen Morgenstunden des Freitags im Bereich der Iggelheimer Straße in Dudenhofen aufmerksam. Er fuhr dort in seinem BMW auffällig langsam und wurde deshalb einer Kontrolle unterzogen. Bereits bei der Erstansprache des Fahrers über das geöffnete Fahrzeugfenster konnte aus dem Fahrzeug starker Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Der Fahrer hatte zudem deutlich gerötete, wässrige Augen. Ein bei ihm durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Da es sich bei dem Fahrer um einen Schweizer ohne Wohnsitz in Deutschland handelte, wurde bei ihm eine Sicherheitsleistung erhoben.

