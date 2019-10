Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Haustierbedarfsgeschäft (12/1710)

Speyer (ots)

16.10 - 17.10.2019, 20:20 - 08:30 Uhr

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach Aufspreizen einer Schiebetür in ein Haustierbedarfsgeschäft, welches sich in der Iggelheimer Straße befindet. Dort entwendeten sie eine Spendenkasse des Tierschutzvereins und tierspezifischen Modeschmuck aus einer Plexiglasvitrine, welche zuvor aufgebrochen wurde. Der entstandene Schaden dürfte im mittleren 3stelligen Bereich liegen. Hinweise auf den/die Täter konnte die Polizei bei der Tatortaufnahme nicht erlangen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

