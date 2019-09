Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Berauschter Fahrer mit gefälschtem Führerschein und geklauten Kennzeichen bei Verkehrskontrolle gestoppt

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Bei einer am gestrigen Donnerstagnachmittag in Kassel durchgeführten Verkehrskontrolle durch Polizisten der Operativen Einheit BAB der Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Nordhessen endete die Fahrt für fünf Fahrer, die allem Anschein nach unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, mit der Kontrolle. Ein berauschter Fahrer versuchte zusätzlich, den Polizisten einen gefälschten Führerschein vorzulegen und hatte gestohlene Kennzeichen an seinem Wagen angebracht, weshalb gegen ihn weitere Strafverfahren eingeleitet wurden.

Wie die eingesetzten Polizisten berichten, führten sie die Verkehrskontrolle am gestrigen Donnerstag, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr, in der Frankfurter Straße nahe des Park Schönfeld durch, wobei die Verkehrsteilnehmer kontrolliert wurde, die in Richtung Niederzwehren fuhren. Insgesamt stoppten sie fünf Fahrer, bei denen der Verdacht bestand, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Sie mussten sich auf dem Polizeirevier einer Blutprobe unterziehen und sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Bei einem 39-jährigen, in Kassel lebenden Mann, der ebenfalls berauscht unterwegs war, stellten die Kontrollierenden gleich mehrere Verstöße fest. Der aus Somalia stammende Mann legte eine griechische Fahrerlaubnis vor, der den Polizisten merkwürdig vorkam. Der Führerschein entpuppte sich bei einer genaueren Inaugenscheinnahme tatsächlich als Totalfälschung. Am VW des Mannes waren auch noch Kennzeichen angebracht, die letzte Woche in Kassel gestohlen wurden. Den falschen Führerschein und die gestohlenen Kennzeichen stellten die Polizisten sicher und leiteten gegen den 39-Jährigen zusätzlich zum Fahren unter Drogeneinfluss Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Ein anderer 39-jähriger Autofahrer aus Kassel, der erfolglos versuchte, sich durch das Abstellen seines Wagens in der Nähe der Kontrollstelle einer Überprüfung zu entziehen, konnte keinen Führerschein vorweisen. Wie die Polizisten herausfanden, wurde ihm der Führerschein entzogen, weshalb auch er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Da es sich beim Beifahrer des gelenkten Mercedes um den Fahrzeughalter handelte, leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

