Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bahnleiche in Fuldatal-Ihringshausen aufgefunden

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Am heutigen Freitagmorgen, gegen 04:50 Uhr, wurde in Höhe des Bahnhofs Fuldatal-Ihringshausen ein Zusammenstoß zwischen einem Zug und einer Person im Bereich des Gleiskörpers gemeldet. Die sofort dorthin entsandten Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei konnten schließlich im Bereich des Bahnhofs einen Leichnam im Gleisbett auffinden. Die Umstände des Todes sind bislang noch unklar. Die abschließende Identifizierung des tot aufgefundenen Mannes dauert derzeit an. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell