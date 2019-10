Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kreissäge aus Transporter entwendet (25/1710)

Speyer (ots)

17.10.2019, 09:00 - 09:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag zwischen 09:00 - 09:30 Uhr in der Christian-Dathan-Straße eine tragbare Kreissäge "Motor-Flex" im Wert von ca. 2000EUR von der offenen Laderampe eines Firmenfahrzeugs. Der Diebstahl erfolgte, während der Fahrer des Mercedes Sprinter in einiger Entfernung zu seinem Fahrzeug Bauarbeiten in der Straße verrichtete. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

