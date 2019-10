Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Bitburg (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich auf der L 2 bei Idenheim ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Auf regenasser Fahrbahn kam ein Kleinwagen von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Der 21 Jahre alte Fahrer des PKW wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde im Einsatzverlauf von den eingesetzten Feuerwehrkräften aus dem Fahrzeug geborgen. Die 50jährige Beifahrerin des Kleintransporters erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Der 51 Jahre alte Fahrer des Transporters zog sich leichte Verletzungen zu. Die Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch das Unfallereignis entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 25000 Euro. Die L 2 war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt. In Einsatz waren der Rettungsdienst, mehreren Feuerwehren der VG Bitburger Land, die Straßenmeisterei Bitburg, sowie die Polizeiinspektion Bitburg.

