Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 17.10.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Schaden

Ort: Dockweiler, Hauptstraße (B 410)

Zeit: 16.10.2019, 13.45 Uhr

Ein 69 Jahre alter Autofahrer aus der VG Kelberg befuhr die B 410 von Gerolstein kommend in die Ortslage von Dockweiler. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Geländer. Anschließend erfasste er die Leuchtreklame der dortigen Volksbank-Zweigstelle, welche total zerstört wurde. Im weiteren Verlauf touchierte er eine Mauer und wurde dadurch wieder auf die Straße abgeleitet. Dann durchbrach der Wagen eine Mittelinsel und kollidierte mit einem linkseitig geparkten PKW welcher durch die Wucht gegen ein in der Nähe abgestelltes Lastenfahrrad geschleudert wurde. Die Fahrt ging weiter. Letztlich, und dort zum Sillstand kommend, krachte der PKW des Mannes frontal gegen einen am linken Fahrbahnrand stehenden PKW. Die Besatzung eines Krankenwagens, der unmittelbar hinter dem Unfallauto fuhr, leistete dem schwer verletzten Fahrer und dessen leicht verletzter 66-Jährigen Beifahrerin Erste Hilfe. Die Personen wurden später in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand sehr hoher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell