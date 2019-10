Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 16.10.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Drei Personen bei Unfall verletzt

Ort: L 67, Dreis

Zeit: 15.10.2019, 07.55 Uhr

Eine 50 Jahre alte Autofahrerin aus Trier befuhr die L 67 von Dreis in Richtung Autobahnzubringer, B 410. Im Einmündungsbereich stoppte sie ihr Fahrzeug. Ein hinter ihr ankommender PKW Fahrer aus dem Kreis Daun bemerkte den haltenden Wage zu spät und fuhr heftig auf. Dabei wurden der 87 Jahre alte Mann und seine 82-jährige Beifahrerin derart verletzt, dass sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden mussten. Die Fahrerin des haltenden Autos konnte nach ambulanter Behandlung leicht verletzt entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ereignis: Unfallverursacher flüchtet, Zeugen gesucht

Ort: Daun, Freiherr-vom-Stein Straße

Zeit: 15.10.2019, 10.19 Uhr . Eine Autofahrerin stellte ihr Fahrzeug um 07.00 Uhr morgens auf dem Parkplatz des Thomas-Morus- Gymnasiums ab. Als sie um 10.00 Uhr zu dem PKW zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer war mit der rechten Seite des geparkten Autos kollidiert und hatte einen Lackschaden, Streifschaden an nahezu der gesamten Seite verursacht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers könnte hellblau bzw. blau gewesen sein. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

Ereignis: PKW beschädigt, Verursacher flieht

Ort: Daun, Abt-Richard-Straße

Zeit: 15.10.2019, 12.30 Uhr bis 12.35 Uhr

Die Fahrerin eines 3er BMW hatte ihr Auto auf einer Parkfläche zwischen Volksbank und Apotheke abgestellt. Vermutlich war ein unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken gegen die vordere rechte Ecke des abgestellten BMW gefahren und hatte diese beschädigt. Der Fahrer flüchtete. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

