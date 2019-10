Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallverursacher flüchtig

Daun (ots)

Ereignis: Unfallverursacher flüchtet

Ort: Daun, Abt-Richard-Straße

Zeit: 14.10.2019, 12.15 Uhr

Ein Autofahrer aus der VG Gerolstein hatte seinen Land-Rover an der Post in Daun, dortiger Parkplatz, abgestellt. Als der Mann nach ca. 50 Minuten wieder zu seinem PKW kam, stellte er einen neuen Unfallschaden vorne rechts fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Ausparken den Streifschaden an Kotflügel und Stoßfänger verursacht. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260

