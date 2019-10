Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl in Prüm

Prüm (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 15. Oktober 2019 ------------------------------------------------------------

Am Montag, 14.10.2019, kam es im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 18:40 Uhr am Busbahnhof im Gerberweg in Prüm zu einem Fahrraddiebstahl.

Der unbekannte Täter brach das am Mountainbike angebrachte Schloss auf und entwendete das Fahrrad anschließend.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIINSPEKTION Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

POK Illies



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

pipruem@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/









Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell