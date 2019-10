Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Badem

Badem (ots)

Ein grauer VW Passat wurde von seinem Fahrer in der Zeit vom Freitag, 11.10.2019, 18.30 Uhr bis Samstag, 12.10.2019, 09.00 Uhr, in der Dudeldorfer Straße 22a in Badem abgestellt. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde der Passat in diesem Zeitraum an der vorderen Beifahrerseite stark beschädigt. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Folgen des Fehlverhaltens zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



