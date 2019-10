Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bernkastel-Kues klärt Straßenverkehrsgefährdung auf

Bernkastel-Kues (ots)

Wie bereits am 05.10.2019 berichtet wurde, ermittelte die Polizei Bernkastel-Kues aufgrund eines Ereignisses vom 07.09.2019 u.a. wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens sowie einer Straßenverkehrsgefährdung. Wie die Polizei nun mitteilte, konnte im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen der Verdacht eines illegalen Autorennens ausgeschlossen werden. Vielmehr kam es an dem besagten Samstag gegen 21:18 Uhr in Bernkastel-Andel zu einem riskanten und sehr gefährlichen Überholmanöver. Ein 21-Jähriger Fahranfänger, welcher gerade knapp ein halbes Jahr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, überholte innerhalb der geschlossen Ortschaft einen ihm vorausfahrenden PKW an der dortigen Verkehrsinsel über die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender PKW, in dem ein Ehepaar mit seinen zwei 10-Jährigen Kindern unterwegs war, konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch ein sofortiges Ausweichmanöver verhindern. Am 24.09.2019 verursachte derselbe Fahrer einen alleinigen Verkehrsunfall im Zuständigkeitsbereich der PI Wittlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit.

Die Polizei hat das Verfahren zwischenzeitlich der Staatsanwaltschaft Trier übergeben.

