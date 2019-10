Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in die Grundschule Hillesheim

Hillesheim (ots)

Im Tatzeitraum 12.10.2019, 11:00 Uhr bis 13.10.2019 14:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in die Grundschule in Hillesheim in der Lammersdorfer Straße ein.

Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und brachen auch im Inneren verschlossene Türe auf.

Durch das teilweise brachiale Vorgehen der Täter entstand erheblicher Sachschaden.

Die Menge und die Höhe des Diebesgutes stehen aktuell noch nicht fest.

Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro belaufen.

Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell