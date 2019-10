Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung eines PKW

Prüm (ots)

Am Samstag, 12.10.2019, wurde zwischen 13:00 und 14:00 Uhr ein in der Spiegelstraße in Prüm abgestellter silberner Audi A4 im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten, vermutlich im Vorbeigehen mit einem Schlüssel, die komplette Beifahrerseite des Audis.

Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm, 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de, zu melden.

