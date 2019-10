Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Gerolstein - geparkter BMW gestreift

Gerolstein (ots)

Am Freitag,11.10.2019, zwischen 12.00 und 15.00 Uhr, wurde ein in der Waldstraße (Höhe Hausnummer 64) von Gerolstein geparkter schwarzer BMW der 3er-Modellserie durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift. Durch die Streifkollision entstand am geparkten BMW an der linken Fahrzeugseite ein Sachschaden, welcher auf ca. 1500 EUR beziffert wird. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592-96260, oder der Polizeiwache Gerolstein, Tel.: 06591-95260, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell