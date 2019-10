Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Lichtenborn (ots)

Am Samstag, den 12.10.2019, kam es in den frühen Morgenstunden gegen 00:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der K122 und der B410 in Lichtenborn. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein Ford Mondeo die K122 aus Kopscheid kommend in Fahrtrichtung Lichtenborn und kam - augenscheinlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit - über die B410 hinaus von der Fahrbahn ab und letztlich auf dem Parkplatz eines Firmengeländes zum Stehen. Anschließend soll sich eine männliche Person fußläufig von der Unfallstelle entfernt haben und ließ den verunfallten PKW zurück. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei sucht Zeugen die entweder das Unfallgeschehen an sich, oder aber einen Fußgänger in Lichtenborn um den genannten Zeitraum herum beobachtet haben. Weiterhin werden Hinweise auf einen silbernen Ford Mondeo Turnier (Baujahr 2002) mit bulgarischer Zulassung an die Polizei in Prüm erbeten (06551/9420, pipruem.dgl@polizei.rlp.de).

