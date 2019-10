Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Prüm, Reginostraße (ots)

Im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr kam es am Freitag, 11.10.2019, im Bereich des Kindergartens St. Salvator in der Reginostraße in Prüm zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Ein schwarzer BMW Typ 392C / 3er Reihe, welcher am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Prüm (06551-9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de) zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551 - 942-0

www.polizei.rlp.de/pi.pruem



