Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall Traktor und Anhänger

Manderscheid (ots)

Am heutigen Freitag, den 11.10.2019, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich in der Gefällstrecke der L 16, kurz vor Niedermanderscheid, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer einer Zugkombination Traktor und Silierfahrzeug, mit Hächselgut Mais beladen, befuhr die abschüssige L 16 in Richtung Niedermanderscheid und stellte fest, dass die Bremswirkung der Zugkombination nachließ. Infolge dessen nahm die Geschwindigkeit zu. Die Fahrzeugkombination "schaukelte" auf und stellte sich quer und kippte um. Das Transportgut breitete sich auf der Straße aus. Danach löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug. Der Traktor blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte das Führerhaus aus eigener Kraft verlassen und wurde nach Erstbehandlung dem Krankenhaus zugeführte. Er zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der entstandene Schaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich belaufen.

