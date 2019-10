Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht Am 10.10.2019 ereignete sich in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 17:10 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL Markt, Kurfürstenstraße in Wittlich, ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren PKW, ein roter Peugeot 208, in der ersten Reihe neben der Einfahrt zum Parkplatz. Der Unfallverursacher stieß mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein-/Ausparken gegen die Fahrertür des roten Peugeot. An diesem konnten blaue Farbanhaftungen festgestellt werden. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich, Tel: 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell