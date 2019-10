Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallbeteiligte verstorben

Blankenrath (ots)

Eine bei dem Unfall am 30.09.2019 auf der B 421 an der Kreuzung Gassenhof in Blankenrath verletzte 59-jährige Frau aus einer Hunsrückgemeinde ist gestern leider im Krankenhaus an den Folgen der bei dem Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen verstorben Die Polizei bittet nochmals darum, dass sich mögliche Zeuges des Unfallgeschehens mit der Dienststelle in Zell unter der Rufnummer 06542/98670 in Verbindung zu setzen

