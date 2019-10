Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Teurer "Spaß"

Sosberg (Hunsrück) (ots)

In der letzten Zeit kam es im Bereich der Gemeinde Sosberg wiederholt zu scheinbar wahrlosen Sachbeschädigungen. Die Tatorte (landwirtsch. Schuppen und Lagerhallen) liegen zumeist etwas außerhalb des Ortskernes. Die Polizei Zell bittet die Anwohner wachsam zu sein und verdächtige Personen insbesondere in den Abendstunden an besagten Orten zu melden. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Zell.

