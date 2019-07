Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau

Diebstahl aus Gartencenter

Bedburg-Hau (ots)

Vom umzäunten Gelände eines Gartencenters An der Molkerei im Ortsteil Hasselt haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag mehrere Großpflanzen entwendet, die sie kurzerhand über den Zaun hoben. Aufgrund der Größe der Pflanzen müssen die Diebe mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger agiert haben, was durchaus durch Zeugen bemerkt worden sein kann. Hinweise an die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040. (SI)

