Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrerflucht in Bitburg

Bitburg (ots)

Am Dienstag, 08.10.2019, stellte die Fahrerin eines weißen Mercedes Sprinter gegen 16.45 Uhr in der Weiherstraße ihr Fahrzeug ordnungsgemäß ab. Als sie am anderen Morgen gegen 05.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam bemerkte sie einen Schaden an dem unteren Bereich der Fahrertür. Möglicherweise hat ein Pkw von der gegenüberliegenden Straßenseite rückwärts ausgeparkt und hierbei den Sprinter beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell